Haber Giriş: Kaynak: AA
Boluspor'da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1.Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı.
Testler sonrası 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcular ile kulüp personelinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.
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