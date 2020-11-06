Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatan nöbetimizde her daim bizlere yoldaşlık eden can dostlarımızla eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Köpek Timlerince, Askeri Köpekleri Hava Aracına Alıştırma ve İntikal Eğitimi icra edildi."