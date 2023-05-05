Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 05.05.2023 09:43

Bolu'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu D-100 Karayolu'nda TIR’a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Samet Toprak hayatını kaybetti.

Bolu'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun organize sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan Samet Toprak idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Tanış yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara almayan TIR sürücüsü Mehmet Tanış ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ulaşım 2 saat kontrollü sağlandı

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla, ulaşım tekrar normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Somali'de Eş-Şebab'ın saldırıları 6 ayda yüzde 70 azaldı
11:28
Bakırköy'de yüzlerce damacana yola saçıldı
11:27
THY'nin Palermo'ya direkt uçuşu başladı
11:22
Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik gücündeki payı yüzde 9'u aştı
11:18
Wagner mühimmat verilmemesi nedeniyle Bahmut’tan çekiliyor
11:16
Kolombiya, ABD ile düzensiz göçmenlerin iadesi programını geçici olarak askıya aldı
MEB'in "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"nda pilot uygulama başladı
MEB'in "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"nda pilot uygulama başladı
FOTO FOKUS
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ