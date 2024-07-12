Bolu'da polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı

Bolu'da uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü E.D., otomobiliyle kaçmaya başladı.
Otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından Küpçüler TOKİ mevkiinde önüne geçen sivil araçtaki polislerce durduruldu.
Sürücü E.D. ile yanındaki B.K. gözaltına alındı.
Kovalamaca sırasında otomobilden yola uyuşturucu atıldığı bilgisi üzerine araçta ve çevrede arama yapan narkotik timleri bir miktar uyuşturucu buldu.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.