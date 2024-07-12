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Güncel
AA 12.07.2024 17:14

Bolu'da polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı

Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan sürücü ile yanındaki kişi kovalamacayla yakalandı.

Bolu'da polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Bolu'da uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü E.D., otomobiliyle kaçmaya başladı.

Otomobil, yaşanan kovalamacanın ardından Küpçüler TOKİ mevkiinde önüne geçen sivil araçtaki polislerce durduruldu.

Bolu'da polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı

Sürücü E.D. ile yanındaki B.K. gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında otomobilden yola uyuşturucu atıldığı bilgisi üzerine araçta ve çevrede arama yapan narkotik timleri bir miktar uyuşturucu buldu.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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