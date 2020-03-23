D-100 kara yolunun Beşkavaklar Mahallesi kesiminde iş yeri bulunan oto yıkamacı Engin Terzi, dün öğle saatlerinde görevden dönüş yaparken gördüğü bir ambulansı durdurdu.

Sürücüye ambulansı yıkamak istediğini söyleyen Terzi, sağlık personelinin teklifini kabul etmemesine rağmen ısrarcı oldu.

Daha sonra ambulansı yıkamaya başlayan Terzi, sağlık personeline de personeline de çay ikram etti.

Terzi, yıkama işlemi tamamlandıktan sonra kendisine verilen ücreti kabul etmeyerek, bu zorlu günlerde görev yapan tüm ambulansları ücretsiz yıkamak istediğini belirtti.

Terzi'nin örnek davranışından haberdar olan Bolu Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.

"Hepsine Allah kolaylık versin"

İlde görev yapan tüm ambulansları ücretsiz yıkama kararı alan Engin Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımızın görev yaptığı ambulansları ücretsiz temizleme kararı aldık." dedi.

Sağlık çalışanlarının çok zor şartlar altında çalıştığını dile getiren Terzi, "Görevleri zor. Yaptıkları işler zor. Hepsine başarılar diliyorum. Bizim sağlığımızla alakalı çok çaba harcıyorlar. Hepsine Allah kolaylık versin." diye konuştu.

Ambulans sürücüsü Ferhat Samet Ünal da vaka dönüşü yaptıkları esnada, Terzi'nin, ambulansı durduğunu belirterek, "Ambulansı durdurarak detaylı temizlik yapmaya başladı. Açıkçası şaşırdık. Sonra emeği karşılığına ücret teklif ettiğimizde Engin Bey çok manidar bir cümle kullandı: 'Bugün para kazanma günü değil, bugün birlik olma günü' dedi. Engin Bey'in bu davranışı bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ünal, hem Türkiye'nin hem de dünyanın çok zor bir sınav verdiğine işaret ederek, "İçerisinde bulunduğumuz zor günlerde gerçekten bizi mutlu etti, Engin Bey'e bu ilgisinden dolayı teşekkürü borç biliyoruz. Konuyu İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Emin Demirkol'a ilettik. O da şükranlarını sundu Engin Bey'e. Engin Bey, kurum ambulanslarımızı ücretsiz yıkama kararı almış. Sağlık çalışanları olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

