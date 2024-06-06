Bolu'da "Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Dünya Çevre Günü kapsamında Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, çevrenin önemine dikkati çekti.

Sanayileşme, teknolojinin kullanımı, nüfus artışı ve enerji tüketiminin çevreye kirlilik olarak döndüğünü belirten Kılıç, temiz su, toprak ve havanın insan yaşamı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Kılıç, sanayicilerin, iş insanlarının ve üretim yapan tesislerin çevre kirliliğinin önlenmesi adına gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

"Bolu'daki derelerimiz iyi değil"

Bolu'da bulunan akarsu ve derelerin iyi durumda olmadığını belirten Kılıç, "Maalesef birbirimizi kandırmayalım Bolu'daki derelerimiz iyi değil. Gerede'de deri arıtma organize sanayi bölgemiz var. Oradaki sanayimiz de para kazanıyor. Biraz az kazansın tesislerini kursunlar. Bolu'da belediyemizin arıtma sistemi var. Kapasitesi çok küçük. Bolu'da sanayilerin bir kısmı tesislerin bir kısmı belediye şebekesine verilmiş. Sonuçta da Büyüksu Deresi ortada, maalesef kirletiliyor. Gerede hep hep ön plana alınıyor ama Büyüksu Deresi de iyi durumda değil." şeklinde konuştu.

Kılıç, kirlilik yaşanan bölgelerde başta beyaz et üretim tesislerinin olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin beyaz et sektörünün üçte biri burada. Bütün tavuk sektörünün üçte bir eti Bolu'da üretiliyor. Bunun atıkları nereye gidiyor. Bu tesisler bunun tedbirini alacak. Bunların ayrı ön arıtması olması gerekir. Bunu yapmamız gerekiyor. Belediyenin arıtma sistemi çökmüş. Gerede'de aynı şekilde. Dericilikle ilgili olarak tesisler var. Önceden bir arıtma sistemi kurulmuş o da uygun bir şekilde yapılmamış. Bununla ilgili olarak elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz. Kapatma yapılıyor, cezai işlemler uygulanıyor. Yapılmaya da devam edilecek. Bu ülke, bu vatan bizim. Bazıları fazla para kazanacak diye bu toprakları, suyu, havayı kirletemeyiz."

İklim değişikliğinin etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Kılıç, tüm vatandaşları, çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Konuşmanın ardından "Bir yer düşünüyorum" adlı şiir okundu. Orhangazi Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı.

"Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri" konulu serginin yer aldığı standlar açıldı.