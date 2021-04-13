Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda perşembe günü başlayıp, 5 gün devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde etkisini kaybetti.
Kar yağışının durmasıyla ulaşımda rahatlama oldu. Güzergah üzerinde etkili olmaya başlayan sis ise sürücüleri zorladı.
Sis nedeniyle D-100 yolunda görüş uzaklığı, bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü.
Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı.
Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.
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