Bodrum'da su kesintileri yaşanıyor

İlçede hatlardaki birtakım arıza, patlak ve düzensiz su kullanımı nedeniyle bölge bölge su kesintileri oluyor. Kesintilerin yapıldığı bölgelerden Çırkan Mahallesi'nin muhtarı Coşkun Ünlü, kendisine ait su tankeriyle vatandaşlara su dağıtıyor. Geçen yıllarda da aynı şekilde su dağıtan Ünlü, yaptığı açıklamada, yıllardır süren bu sorunun yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Bölgede yaşayanların mağdur olduğunu ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:



"Barajlarda suyumuz yok demeleri bahane. İşi bilen personel yok. Yaşanan su patlaklarının ardından boşa akan o kadar çok su var ki anlatamam. Bu yarımada genelinde yaşanıyor. Vasıfsız insanlar çalıştığı, işi bilmeyen insanlar çalıştığı için patlaklarda sağlam işçilik yapılmadı. Patlaklar birçok kez aynı noktadan oluyor. Bodrum genelinde ciddi anlamda sıkıntı var. Bu sular boşa akıyor. İnsanların su ihtiyacı var. Bu sorunun çözülmesi lazım. Mecburen kendim dağıtmaya çalışıyorum. Biz insanlardan 'size hizmet vereceğiz' diye oy istedik. Bu çözümlerin bulunması lazım. Büyükşehir Belediyesinin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Biz belde belediyelerinin yeniden kurulmasını istiyoruz"



Mahalleye gelen su tankerinden su alan bazı bölge sakinleri de yaz aylarında su kesintisi olmasına tepki gösterdi. Bu arada bazı vatandaşlar kullanma sularını evlerinin banyo ve tuvaletlerinde bidonlarla depoluyor.



MUSKİ'den yapılan açıklama



Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden geçen günlerde yapılan açıklamada, barajlardaki su seviyesinin önceki yıllara göre büyük oranda düşük seviyelerde kaldığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:



"Kullanım miktarları her yıl bir önceki yıllara göre artış gösteriyor. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre il genelinde yüzde 25 oranla artış gerçekleşti. DSİ hatlarında sürekli patlaklar meydana geliyor ve bu patlakların tamiratı nedeniyle hatlar sürekli olarak boşaltılıyor. Tekrar hatların dolması için ciddi süreler gerekiyor ve bu da uzun süreli kesintilere neden oluyor. DSİ'den yeterince içme suyu tahsisi yapılamıyor"