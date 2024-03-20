Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri ilçede inşaatta çalışan bazı şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takiple, şüphelilerin yaklaşık 20 göçmeni önce bir otele, ardından da Türkbükü sahilindeki bir tekneye taşıdıkları belirlendi.

Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan Ü.D, İ.Ş. ve M.E, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yakınları görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.