Bitlis'te silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yetişen için tören düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tanrıyar Karakol Komutanlığında görev yapan 29 yaşındaki Yetişen, dün yaşanan silah kazası sonucu yaralandı.

Kaldırıldığı Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen şehit olan Yetişen için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Yetişen'in Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende bir konuşma yapan Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Barış Ulucanlı, Yetişen’in milletin, birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna verilen binlerce şehidin safına katıldığını söyledi.

Bunun sadece bedenen bir ayrılış olduğunu ifade eden Ulucanlı, şöyle konuştu:

"Al kanlarının rengini bayrağa veren, vatan toprağını karış karış kanlarıyla sulayan bu kahramanlar, aslında aramızdan hiç ayrılmadı. Kahraman şehidimiz daima Türk milletinin kalbinde yaşayacak, hatırası ve ruhu her an bizlerle beraber olacaktır. Bizler ülkesini, milletini ve vatanını canımız pahasına korumaya yemin etmiş silah arkadaşların olarak, sana hakkımızı helal ediyoruz. Aziz şehidimizin huzurunda saygıyla eğiliyor, onu ebedi istirahatgahına uğurlarken Cenabıhak’tan rahmet, kederli ailesi ile tüm silah arkadaşlarımıza sabır diliyoruz."

Törene katılan şehidin ailesi ve yakınlarını, görevliler teskin etmeye çalıştı.

İl Müftü Vekili Şehmus Bayler'in dua etmesinin ardından cenaze aracına taşınan şehidin cenazesi Adana’ya götürülmek üzere Muş Havalimanı’na uğurlandı.

Törene, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, Bitlis Belediye Başkanı Vekili İbrahim Aslan, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.