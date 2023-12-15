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Güncel
İHA 15.12.2023 11:37

Bingöl’de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

Bingöl’de Genç Nida lise Düzeyi Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Bingöl’de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Genç Nida Kız Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde yine Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlendi.

Jüri tarafından değerlendirilen yarışma sonunda birinci İlayda Örnek, ikinci Hediye Canayakın ve üçüncülük İrem Gökçen oldu. Kapanış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kur'an-ı Kerim'i okuma sevgisinin erken yaşlarda başlaması gerektiğini, bu çerçevede bu tür etkinlikleri çok kıymetli bulduklarını ifade etti. Her öğrencinin gönüllerin birincisi olduğunu ifade eden Özel, öğrencilerin hazırlanmasında emeği geçen danışman öğretmen ve velilere teşekkür etti. 

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