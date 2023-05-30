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Güncel
İHA 30.05.2023 10:17

Bitlis’te seçim sonuçları açıklandı

Bitlis’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, kati olmayan verilere göre belli oldu.

Bitlis’te seçim sonuçları açıklandı

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 866 sandıkta 221 bin 226 seçmenden 169 bin 48'i oy kullandı. Oyların 3 bin 898'i geçersiz, 165 bin 150'si de geçerli sayıldı.

Bitlis merkez ve 6 ilçesinin oy dağılımı ise şu şekilde:

“Adilcevaz 5 bin 879 Recep Tayyip Erdoğan, 6 bin 414 Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlat 9 bin 333 Recep Tayyip Erdoğan, 10 bin 503 Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis merkez 17 bin 690 Recep Tayyip Erdoğan, 16 bin 615 Kemal Kılıçdaroğlu, Güroymak 9 bin 165 Recep Tayyip Erdoğan, 11 bin 498 Kemal Kılıçdaroğlu, Hizan 8 bin 463 Recep Tayyip Erdoğan, 6 bin 455 Kemal Kılıçdaroğlu, Mutki 10 bin 679 Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 777 Kemal Kılıçdaroğlu, Tatvan 21 bin 15 Recep Tayyip Erdoğan, 28 bin 664 Kemal Kılıçdaroğlu.”

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