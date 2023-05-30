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Güncel
AA 30.05.2023 10:15

Sinop'ta 5 bin çocuk tiyatroyla buluşturuldu

Sinop'ta, "Her Köye Tiyatro" projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin çocuk tiyatroyla buluşturuldu.

Sinop'ta 5 bin çocuk tiyatroyla buluşturuldu
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Sinop Hayaller Tiyatrosu Derneği'nce hayata geçirilen proje sona erdi.

Proje kapsamında dört ay süreyle farklı salonlarda çocuklara yönelik tiyatro gösterileri sunuldu.

Dernek Başkanı ve Genel Sanat Yönetmeni Enes Cangül, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar 5 bin çocuğa ulaştıklarını, projenin amacına ulaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Sinop'ta 5 bin çocuk tiyatroyla buluşturuldu

Deprem felaketi nedeniyle projenin ikinci etabının kesintiye uğradığını aktaran Cangül, şunları kaydetti:

"Sinop merkez ve ilçe köylerinde öğrenim gören tüm ilk ve ortaokul öğrencilerimize ulaşabilmek adına çocuk tiyatrosu sahneledik. Tüm ilçelerimizde ve köylerimizde kısıtlı olan sosyal aktiviteler konusunda veliler ve çocuklarla daha sık buluşarak onlara tiyatro oyunlarını daha çok izlettirmek istiyoruz. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yastan dolayı ikinci gösteri hazırlıkları sırasında projemize bir süre ara verilmiştir. Sonrasında ise ilimize gelen depremzede ailelere ve çocuklarına proje oyunumuz sahnelenmiştir."

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