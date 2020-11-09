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Bitlis'te otomobilde ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 12 fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlileri, 7 Kasım'da durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 12 fişek ele geçiren ekipler, araçta bulunan R.T, hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yaptı.
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