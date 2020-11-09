Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı belirlenen A.Ş.O. ve E.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 71 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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