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Güncel
İHA 18.04.2024 00:16

Bitlis’te keklik avcılarına 34 bin lira para cezası

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü tarafından kaçak keklik avlayan 2 şahsa toplam 34 bin 440 TL idari para cezası verildi.

Bitlis’te keklik avcılarına 34 bin lira para cezası

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü ve Hizan Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında 4 adet keklik, 4 adet kafes ve 5 adet tuzak ele geçirildi.

Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2 şahıs hakkında toplamda 34 bin 440 TL idari para cezası ve 6 bin TL tazminat miktarı uygulanmıştır. Şube Müdürlüğümüz tarafından keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınmıştır. Kafes ve tuzak imha edilmiştir” denildi.

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