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Güncel
DHA 18.04.2024 00:01

Muş'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Muş'un Varto ilçesinde, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Muş'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Erzurum- Varto karayolu İçmeler köyü girişinde meydana geldi. İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun yönetimindeki hafif ticari araç, Zeki Çetin yönetimindeki öğrenci servisi ile çarpıştı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 öğrenci ile Muhtar Çayan Dursun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhtar Çayan Dursun ise Muş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök de kaza yerinde inceleme yaptı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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