Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 04:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te etkili olan kar sezonu uzattı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te mart ayında etkili olan yoğun kar, kentte kayak sezonunun uzamasını sağladı.
Kayak sezonunun uzamasına sevinen kayaklı koşu sporcuları, soğuk havaya rağmen Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı mevkisinde antrenman yaptı.
Kayaklı koşu antrenörü Sedat Doymaz, gazetecilere, bu yıl katıldıkları 4 yarışmada 26 madalya kazandıklarını söyledi.
Güzel bir sezon geçirdiklerini anlatan Doymaz, şöyle konuştu:
"Mart ayında yağan karla sezonumuzu uzattık. Güzel oldu. Yaklaşık 40-50 yeni sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar bitene kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Kayaklı koşuya her geçen gün rağbet artıyor. Güzel başarılar elde ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Yarışlara katılacak sporcularımıza da başarılar diliyorum."
Etiketler: Kar Yağışı Kış Sporları Kış Turizmi
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