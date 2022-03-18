Kayak sezonunun uzamasına sevinen kayaklı koşu sporcuları, soğuk havaya rağmen Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı mevkisinde antrenman yaptı.

Kayaklı koşu antrenörü Sedat Doymaz, gazetecilere, bu yıl katıldıkları 4 yarışmada 26 madalya kazandıklarını söyledi.

Güzel bir sezon geçirdiklerini anlatan Doymaz, şöyle konuştu:

"Mart ayında yağan karla sezonumuzu uzattık. Güzel oldu. Yaklaşık 40-50 yeni sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar bitene kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Kayaklı koşuya her geçen gün rağbet artıyor. Güzel başarılar elde ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Yarışlara katılacak sporcularımıza da başarılar diliyorum."