Belediyeden yapılan açıklamada, bir vatandaşın 153 Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla üzerine bölgeye giden ekip, aracın darbesine maruz kalan yaralı bir kaplumbağa buldu.

Kaplumbağayı Haybulans ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne getiren ekip, burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kaplumbağanın kırılan kabuğunu pansuman etti.

Adını tostos koydular

Kliniğin maskotu haline gelen minik kaplumbağaya tostos adını veren müdürlük, tedavisi tamamlanınca doğal ortamına bırakacak.

Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu, kaplumbağayı ilk aldıklarında durumunun çok kötü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şu an durumu daha iyi ve ilaç tedavisine başladık. İlaç tedavisinin ardından kaplumbağamıza cerrahi müdahale ile kabuğunun düzeltilmesi sağlandı. Belli noktalarda yapıştırmaları yapıldı. Gerekli görülen noktalarda kemik çimentosu ile eksik bölgelerin tamamlanmasını sağladık. Koronavirüs nedeniyle evlerimizin kıymetini daha iyi anladık. Çünkü günlük hayatımızın önemli bir zamanını tamamen evimizde geçiriyoruz. Tostosun da kabuğu aynı zamanda sıcak yuvası. Bugünün sloganı olan 'Hayat Eve Sığar' diyerek minik kaplumbağamızın da evini yeniden onardık. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak müdahalede bulunduğumuz minik kaplumbağamızın adını da tostos koyduk. Tostos artık doğada daha da mutlu yaşayacak."

Ayrıca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmalarını sürdürdüklerini de aktaran Ferhatoğlu, şöyle devam etti:

"Buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımız sokakta yaşayan canlarımız için merakta olduklarını belirtiyorlar. Hiç merak etmesinler, onlar bizlere emanet. Nisan ayı içinde 1300 kilo kedi maması, 900 kilo da köpek mamasını besleme odak noktalarına bırakarak toplam 2 bin 200 kilo mama dağıtımı gerçekleştirdik. Sizler de bizlerin sağlığı için zorunlu kalmadıkça lütfen evlerinizde kalın."