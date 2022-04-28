Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’de aniden bastıran sağanak yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Bingöl’de aniden bastıran sağanak yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Bingöl genelinde kuvvetli sağanak yağış ve dolu bir anda etkisini gösterdi.
Kent merkezinde kısa sürede etkili olan sağanak, yolları göle çevirirdi.
Sağanak ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların çatı kısımlarına sığındı.
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