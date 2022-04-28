Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gelibolu’da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu, gasp şüphelisi yakalandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu, gasp şüphelisi yakalandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde; gasp, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçlarından gözaltına alınan 2 Fas uyruklu şüpheli, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Piri Reis Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Burada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 13:46
- 13:29
- 13:10
- 13:03
- 13:03
Sıradaki Haber
Bolu'daki verici istasyonu yangın gözetleme kulesine dönüştürülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz