Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de Milli Eğitim Müdürü okulları ziyaret ediyor
Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Yücel Garip İlkokulunu ziyaret etti.
Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, ziyaretler kapsamında Garip İlkokulunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Öğrenci ve velilerle bir süre sohbet eden Yücel, fikir alışverişinde bulundu.
Yücel, ziyaretin ardından okul bahçesinde öğrencilerle top oynadı.
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