Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapıldı

Vali Usta, yaptığı konuşmada, bu yıl toplam 259 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 71'nin tamamlandığını söyledi.

Diğer 188 projeden 120'nin devam ettiğini aktaran Usta, 51 proje ihale aşamasında olan 17 projenin çeşitli sebeplerle başlanılamadığını belirtti.

Usta, şöyle konuştu:

"İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 25 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 35 milyar 417 milyon liradır. 2024 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 5 milyar 947 milyon lira olup 2024 yılı harcaması 3 milyar 59 milyon lira ve önceki yıllar harcaması 17 milyar 103 milyon lira olmak üzere toplamda 20 milyar 163 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 57'dir."