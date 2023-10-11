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Güncel
AA 11.10.2023 22:14

Bingöl'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı

Bingöl Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bingöl'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 12.10.2023 günü saat 00.01'den 14.10.2023 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

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