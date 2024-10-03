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Güncel
AA 03.10.2024 09:22

Bingöl'de 25 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 25 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bingöl'de 25 kilo 45 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Genç ile Solhan ilçelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, Genç ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 24 kilo 900 gram uyuşturucu madde ve 100 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kent merkezinde ve Solhan ilçesindeki iki adreste yapılan aramada ise 45 gram esrar, saksıda Hint keneviri bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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