Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekinci, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarların talep, sorun ve önerilerini dinledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekinci, köylerin öne çıkan ihtiyaçları doğrultusunda yapılan planlama ile bu ihtiyaçları gidermeye ve vatandaşın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl özellikle kanalizasyon çalışmalarına yoğunlaşacaklarını aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Siz değerli muhtarlarımızla dört yıldır el birliği ile büyük bir uyum içerisinde, insanımızın ihtiyaçlarını giderme, köylerimize daha hızlı ve etkin şekilde hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduk. İyi niyetli çabalarınız için teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren 2022 yılı sezonu da açıyoruz. 43 milyon civarındaki Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneğimiz geldi ve bunu ilçelerimize dağıttık. Gerek KÖYDES, gerek kredi imkanı ile köylerimize hizmet etme ve ihtiyaçlarını giderme gayreti içinde olacağız. Hamdolsun personel ve iş makinaları konusunda geçen yıl eksikler giderildi. Şu an için personel ve iş makinaları konusunda ciddi bir eksiğimiz kalmadı. Bu imkanlar ve el birliğiyle bu yıl çok daha güzel hizmetlere imza atacağız ve bu yıl bizim hizmet yılımız olacaktır inşallah."

Toplantıya Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve meclis üyeleri de katıldı.