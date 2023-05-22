Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana gelen kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali A. yönetimindeki otomobil aynı istikamette ilerleyen Armağan Ö. idaresindeki araca arkadan çarptı.

Çarpan araç kontrolden çıkıp aynı istikamette ilerleyen Tuncay Ç. yönetimindeki araca çarptı.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü Ali A. ise polis tarafından belirlendi ve gerekli cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.