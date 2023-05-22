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Güncel
DHA 22.05.2023 00:41

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri araç içinde sıkışırken, diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Deniz Katman yönetimdeki otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Deniz Katman araç içerisinde sıkışırken, diğer sürücüsü ise otomobili terk edip kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Katman, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan katman, ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Katman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

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