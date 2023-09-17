Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 gün içinde yapılan 5 başarı operasyon ile farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 6 kişiden 4 nün hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından işlemleri başlatıldı.

Yakalanan Ö.F.D ve C.T. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.