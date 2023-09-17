Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.09.2023 16:31

Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir hafta içinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bilecik'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 gün içinde yapılan 5 başarı operasyon ile farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 6 kişiden 4 nün hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından işlemleri başlatıldı.

Yakalanan Ö.F.D ve C.T. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Bilecik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Artvin'deki trafik kazasında Gürcistan uyruklu 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Tokat’ta off-road heyecanı
16:39
Emine Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin annesi Şeyha Moza'yla görüştü
16:48
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
16:47
İnşaatta yeni dönem: Demire özel güvenlik etiketli sıkı takip
16:07
YKS'de ek tercih süreci için son gün
16:00
Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de Global Yatırımcılar Konferansı'na katılacak
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
TRT Haber selin vurduğu Libya'da
TRT Haber selin vurduğu Libya'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ