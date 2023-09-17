Baskın yapılan evden cephanelik çıktı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste silah ve tahnit olduğu bilgi üzerine harekete geçti.

Jandarma şüpheli İ.S. isimli şahısın ev ve eklentilerine baskın yaptı. Baskında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 11 tabanca, 45 mermi, 1 pompalı tüfek, 2 yarı otomatik av tüfeği, 1 yivsiz belden kırma av tüfeği, 6 yeşil reçeteye tabi hap, 2 gram uyuşturucu madde, 1 Afrika kökenli blesbok geyiği tahniti, 1 Caretta Caretta kaplumbağa kabuğu, 1 impala tahniti, 1 karaca tahniti, 1 gelincik tahniti ve 5 çeşitli kuş tahniti ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.