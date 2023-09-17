Gaziosmanpaşa'da minibüsteki cep telefonunu böyle çaldı

Olay, 12 Eylül Salı günü, saat 13.00 sıralarında, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü, caddede kısa süreli park ettiği minibüsü camı açık halde bırakarak minibüsten indi. Bu sırada kaldırımda duran 1 kişi, yolcu koltuğunda bulunan şoföre ait cep telefonunu fark etti. Yanındaki kişiyle bir süre sohbet eden şüpheli, elini camdan sarkıtarak koltukta bulunan cep telefonunu çaldı. Kısa bir süre minibüsün yanında oyalanan şüpheli ardından olay yerinden uzaklaştı. Sohbet ettiği kişi ise bir süre daha minibüsün yanında bekledi.

Minibüs şoförü geri döndüğünde, cep telefonunun koltukta olmadığını gördü. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen sürücü, telefonun açık camdan çalındığını fark etti; polis merkezine giderek şikayetçi oldu.