Bilecik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Bu kapsamda adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak T.D, Y.H, F.Y, K.U, M.B. ve İ.A'nın evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, elektronik terazi, 16 adet tabanca mühimmatı, 2 adet av tüfeği mühimmatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 636 lira ve 20 euro ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.