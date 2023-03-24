Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Türkiye için iyilik vakti" sloganıyla başlatılan kuru gıda kampanyasına Bilecik'ten de destek verildi.

Din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerince camilerde ve Kur’an kurslarında hayırsever vatandaşların getirdiği kuru gıdalar Hamidiye Camisinde ayrıştırılarak kolilendi.

İl Müftüsü Ali Erhun, duanın edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya Bilecik halkının kayıtsız kalmadığını söyledi.

Erhun, "Ertuğrul Gazi diyarı, Şeyh Edebali yadigarı, Osmanlı'nın kuruluş yeri Bilecik üzerine düşen vazifeyi yaptı. Ramazanda Hatay'daki depremzede kardeşlerimizin iftar ve sahurlarında sofralarına yemek olsun diye, aş olsun diye topladıkları nohut, fasulye, pirinç, makarna, un ve diğer kuru gıdaları yolcu ediyoruz. İnşallah oradaki kardeşlerimiz bu sayede rahat bir ramazan geçirir" dedi.

Daha sonra tır, Hatay'a yola çıkarıldı.