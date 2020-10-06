Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Şehir merkezinden İstasyon Mahallesi istikametine seyreden Elif Nur B. (27) idaresindeki 34 PGV 19 plakalı otomobil, TOKİ rampası mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, yaralan sürücüyü Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle Bozüyük istikametine tek şeritten sağlanan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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