Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.05.2023 11:45

Bilecik'te şerbetçi otu üretilen arazilerde iplik sarma işlemi başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, genellikle ilaç endüstrisi ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında kullanılan şerbetçi otu üreticileri bu yıl iplikleme işlemine yağışlar nedeniyle geç başladı.

Bilecik'te şerbetçi otu üretilen arazilerde iplik sarma işlemi başladı

Topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme işlemini yapan çiftçiler, bölgeye yeterli yağış düşmesinden dolayı geçen yıl olduğu gibi bu sene de yüksek rekolte bekliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun 441 çiftçi tarafından üretildiğini söyledi.

Bu sene yağışlar ve havadaki nispi nemin yeterli olduğunu belirten Sert, "İlçemiz kışın fazla kar olmamasına rağmen nisan ayında ve mayıs başlarında çok güzel yağış aldı. Bu yıl da iyi bakılırsa yüksek rekolte beklentisi içindeyiz. Bu sezonun da tüm çiftçilerimize bol bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Bilecik'te şerbetçi otu üretilen arazilerde iplik sarma işlemi başladı

İplikleme işlemi yapan Şükran Özen ise her yıl mayısın ilk günlerinde olan bu çalışmaya bu sene yağışlardan dolayı geç başladıklarını, hasadın ise ağustosta yapılacağını anlattı.

Üretici Gülay Karyel de bitkinin güçlü olan birkaç dalını iplere tek tek sardırdıklarını, diplerini temizleyip yabancı otları toplayacaklarını dile getirdi.

Pazaryeri'nde şerbetçi otunda geçen yıl yaklaşık 1405 dekar alanda 470 ton yaş ürün, 114 ton kuru ürün elde edilmişti.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
TOGG Kilis’te ilgi odağı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:20
Bakan Nebati: Sanayi üretimimiz depremlerin ardından hızla toparlandı
12:19
Avustralya vize ücretlerine yüzde 6 ila 40 zam yapıyor
12:16
Eski Pakistan Başbakanı Han, yüksek güvenlik önlemleri altında duruşmaya çıkarıldı
12:07
Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti
12:06
Mayısta 5 metre kar: Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
FOTO FOKUS
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ