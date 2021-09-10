Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan okullarda eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının denetimi yapıldı.

Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerince yapılan denetimlerde okullarda güvenli eğitim için tedbir alındı.