Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te okul servisleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan okullarda eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının denetimi yapıldı.
Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerince yapılan denetimlerde okullarda güvenli eğitim için tedbir alındı.
Etiketler: Denetim Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Antalya'da kumar oynayan 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz