Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yerleşim alanlarındaki sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı.

İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri, etkili olan kış şartları nedeniyle yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

HAYDİ ekipleri tam donanımlı araçlarıyla ilçe kırsalında belirlenen 6 farklı noktaya, 350 kilo samanın yanı sıra ekmek, buğday ve havuç gibi çeşitli yiyeceklerden oluşan yemleri bırakarak doğal yaşama destek oldu.

Hayvanlara yem desteğinin kış boyunca devam edeceği belirtildi.