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Güncel
AA 11.05.2023 15:26

Bilecik'te devrilen hafriyat toprağı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Bilecik'te hafriyat toprağı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te devrilen hafriyat toprağı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

Bilecik-Eskişehir kara yolunda Söğüt ilçesinden il merkezine seyreden B.Ü. idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, köprülü kavşağa geldiğinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, araçta sıkışarak yaralanan sürücü, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda duran ulaşım, kamyondan dökülen hafriyat toprağının temizlenmesiyle normale döndü.

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