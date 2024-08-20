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Güncel
İHA 20.08.2024 22:16

Bilecik'te bal üretimi 88 tondan 221 tona çıktı

Bilecik'te bal üretimi 88 tondan 221 tona çıkarak arıcılığa verilen desteklemelerin meyvesi alınmaya başlandı.

Bilecik'te bal üretimi 88 tondan 221 tona çıktı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bilecik'te yer alan arı işletmelerinin sağlık taramaları ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Kovan Dağıtım Projesi ile üreticilerimize yapılan kovan dağıtımı ve arılarda varroa hastalığı ile mücadele için yapılan ilaç dağıtımı gibi desteklemeler ile 2018 yılında 11 bin 800 adet olan kovan sayımız 2024 yılında 25 bin adete ulaşmış olup, bal üretimimiz ise 88 tondan 221 tona çıkmıştır” dedi.

Bal, balmumu, arı sütü, polen ve propolis gibi ürünler ekonomik değeri yüksek, insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemli gıda maddeleri olarak biliniyor. Bilecik'te arı işletmelerine yönelik risk esasına dayalı resmi kontroller İl Müdürlüğünce yürütülüyür ve bu denetimler yıl boyu aralıksız olarak devam ediyor.

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