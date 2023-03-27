Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
Bilecik'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt ele geçirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda; 2 adet fiber tank, bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt, 1 adet elektrikli motor ve aparatları ele geçirilirken, konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Kaçak Akaryakıt
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