Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; 2 adet fiber tank, bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt, 1 adet elektrikli motor ve aparatları ele geçirilirken, konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.