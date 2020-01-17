Beyşehir Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde farklı noktalara bıraktı.

Bazı hayvanseverlerde belediye görevlilerine hayvanlar için yiyecek vererek çalışmalarına destek oldu.

Kaynak: AA