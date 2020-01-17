Alınan bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan M.Ş. ve H.Ş. polisler tarafından yakalandı.

M.Ş'nin evinde yapılan aramada 19 gram skunk ile 7,79 gram toz esrarın yanı sıra esrar öğütmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılar, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA