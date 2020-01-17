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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı17 Ocak 2020 Cuma 11:01 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:02
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan M.Ş. ve H.Ş. polisler tarafından yakalandı.
M.Ş'nin evinde yapılan aramada 19 gram skunk ile 7,79 gram toz esrarın yanı sıra esrar öğütmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılar, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA