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Güncel
DHA 03.08.2023 14:13

Beyaz cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor.

Beyaz cennet Pamukkale'ye ziyaretçi akını

Bölgeye gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 23 artarak, 1 milyon 150 bin kişi oldu.Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi geçen yılın ilk 7 ayında, 934 bin 89 kişi ziyaret etti.

Bu rakam, bu yılın ilk 7 ayında arttı; ziyaretçi sayısı 1 milyon 150 bin kişi oldu. Doğal güzelliği ve tarihi dokusu ile yılın her mevsiminde turist ağırlayan Pamukkale'de, ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 23 arttı. Bu rakamlar bölgedeki turizmciyi sevindirirken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, dünyanın her yerinden ziyaretçi alıyor.

Bu yılki ağustos hedefi 400 bin ziyaretçi

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 23 arttığını belirtip, Pamukkale'ye Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyalardan turistin gelmesi bizi sevindiriyor. Pamukkale, müze ve ören yerleri arasında, en çok ziyaret edilen yerdir. Ziyaretçi rakamların artması, turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 23'lük bir artış görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu artışın devam ederek 2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısı açısından iyi sayılara çıkacağını hedefliyoruz. Pamukkale zaten ören yerleri arasında en çok ziyaretçi ağırlayan yer konumunda, bu da Denizlili turizmcileri mutlu ediyor. Temmuz ayında 338 bin kişi, Pamukkale Ören Yeri'ni ziyaret etti. Bu sayının ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Günlük 17-18 bin kişinin burayı ziyaret ettiğini göreceğiz dedi.Pamukkale'ye turistlerin giriş fiyatının 700 TL olduğunu belirten Şen, Ancak yerli turist 60 TL'ye Müzekart alıp, Türkiye genelinde istediği ören yerine gidebilir diye konuştu. 

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