Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, binlerce turisti ağırlıyor

Dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olmanın yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan Balıklıgöl'de, yılın her dönemi yoğunluk yaşanıyor.

Kentle özdeşleşen ve Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak da bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, derinliği 3-5 metre civarındaki göl, içinde efsanelere konu olan sazan türü balıklarıyla Şanlıurfa turizminin çekim merkezi olarak adlandırıyor.

Tarihi alanı gezen turistler, göldeki kutsal kabul edilen balıklara yem atıyor, fotoğraf çektirip, yerleşkedeki mekanları ziyaret ediyor. Buradan Urfa Kalesi'ne de çıkan konuklar, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı buluyor.

Balıklıgöl, ışıklandırma sistemiyle de geceleri ziyaretçilerine ayrı bir görsel güzellik sunuyor.