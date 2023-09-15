Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT SPOR 15.09.2023 09:02

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle kulüpten izin alarak Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
[Fotograf: AA]

Siyah beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklma yapıldı.

''Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.''


ETİKETLER
Beşiktaş Süper Lig
Sıradaki Haber
Kastamonu'da sisle kaplanan dağlar görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13’e yükseltti
13:55
Bakan Tekin: Kendi modelimizi üretmenin vaktidir
13:52
Bakan Işıkhan: Yaşlı bakım sigortasını gündeme alacağız
13:34
Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyeleri geçti
13:30
Apple, radyasyon nedeniyle iPhone 12'yi güncelleyecek
13:23
Fransa Adalet Bakanı, hakim karşısına çıkacak
Uşak'ta buzağı ölümlerine karşı "ağız sütü tozu" üretilmeye başlandı
Uşak'ta buzağı ölümlerine karşı "ağız sütü tozu" üretilmeye başlandı
FOTO FOKUS
Kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi
Kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ