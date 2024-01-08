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Güncel
DHA 08.01.2024 10:08

Belediye başkan adayı Tutuk, Yalova'da meşalelerle karşılandı

AK Parti Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü Yalova’da partililer tarafından meşalele karşılandı.

Belediye başkan adayı Tutuk, Yalova'da meşalelerle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre merkezinde gerçekleştirilen AK Parti aday tanıtım toplantısında Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü kentte partililer tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı.

Kent Müzesi önünde toplanan kalabalığa AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz ve AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

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