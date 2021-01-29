Yurtdakal, bu duvar saatini ikinci el satış yapan internet sitesi aracılığıyla 2016'da Belçika'dan satın aldı.

Küçük bir şato tarzı evden saati teslim aldığını söyleyen Yurtdakal, saatin beklediğinden daha değerli çıktığını dile getirdi.

Saatin içinden notlar çıktı

Meşe bir kasaya sahip, müzikli, yarım saatleri ve saat başlarını bildirmesi için ayrı çanları bulunan ve takvim özellikliği olan saatin içinden, "Küçük çanın içinde", "Durbuy 1819" ve "Annemin evindeki büyük duvar saati" yazan not çıktı.

Yıllar önce Durbuy kentinde yapılan, üzerinde anne ve küçük kızının farklı hallerdeki resimleri bulunan, akrep, yelkovan, takvim iğnesi ve sarkaçlarda güneş simgelerinin kullanıldığı duvar saati, ustasının emeğine sadık kalınarak çalışır hale getirilecek.

Belçika'da mekanik üzerine çalışırken saatçilikle tanışan ve bu mesleği öğrenen iki yıl önce de Bursa'ya yerleşip atölye açan saat ustası Yurtdakal, kilometrelerce uzaktan getirdiği duvar saatinin hikayesini anlattı.

“İlandaki fotoğraflar iyi değildi ama zevkli bir saat olduğunu anladım”

Saat ustası Yurtdakal, ”Belçika'da 2016'da gördüğüm ilanda çok iyi bir fotoğraf ya da anlatım yoktu; çok kötü, karanlık bir ortamda çekilmiş fotoğraflar vardı. Saatin boyutları da anlaşılmıyordu ama kasasından gerçekten zevkli bir saat olabileceğini düşündüm” dedi.

Saatin takvimi ve 9 müzik çanı var

Satıcıyla iletişime geçtiğini dile getiren Yurtdakal, bulunduğu küçük şatoya gidip saati gördüğünde çok heyecanlandığını anlattı:

"Belçika'nın Durbuy kentinde yapılmış bir saat. Saati yapan ustanın bilgilerini 'Belçika Saatçileri' kitabından buldum. Notta 1819 yazmasına rağmen saatin 1700'lü yılların sonunda yapıldığını öğrendim. Saatin 30 günlük bir takvimi var. Bu takvim, 1792 ile 1806 yılları arasında 'Cumhuriyet takvimi' diye Fransa'da kullanılmış. Bu bilgiden 1792-1793 yıllarında yapılmış bir saat olabileceğini anlıyoruz. Saatin camları dökme, kasası meşe. Melodileri çalmaya yarayan 9 müzik çanı var. Diğer saatlere göre nadir bir özellik olarak, yarım saatleri çalan küçük bir çanı, saat başlarını çalan büyük bir çanı var. Çeyrek çalar özelliğine sahip ve üç ağırlıklı. Cam altı boyama sistemli güzel bir saat.”

Saatin orijinal hali korunarak restore edilecek

Akrep, yelkovan, takvim iğnesi ve sarkaçlarda güneş simgelerinin kullanıldığını, kadranın ortasında da bir güneş figürü olduğunu söyleyen Yurtdakal, bunların mutlaka bir anlamı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Saati ustasının emeğine sadık kalarak restore edeceğini söyleyen Yurtdakal, restore çalışmasına ilişkin bilgi verdi:

"Günümüzde bu antika saatler restore edilirken endüstriyel boyalar, cilalar kullanılıyor. Ben ona karşıyım. Kırığı, çıkığı, ufak tefek tamirlerinin haricinde çok müdahale etmeden, sadece böceklerden koruma amaçlı gomalak cila yapılacak. Cam altı boyasının orijinalliği korunarak, temizliği, ufak tefek rötuşları yapılacak. Makineyi komple söküp yıllardır biriktirdiği yorgunluğu üzerinden atması için aşınan yerlerini aslına uygun şekilde, ustasına tabi olarak yenileyeceğim. Varsa eksikleri diğer parçalardan örnek alınarak, uygun aletlerle, uygun tezgahlarda tamamlanacak. Sökülecek, tadili yapılacak, restore edilecek, toplanacak, çalışır hale getirilecek ve kasasına konulup en son bir sonraki sahibine kadar muhafaza edilmeye çalışılacak."

"Bir saatin kalp atışlarını tekrar duymak çok güzel”

Yurtdakal, "Yıllar önce ustaların elektriğin dahi olmadığı dönemlerde yaptığı, asırlar boyunca insanlara zamanı, ibadet saatlerini, günlerini gösteren saatleri tekrar hayata döndürüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu saat kim bilir sahibinin evinde kaç yıl bekledi. Belki yarım asırdır çalışmadan bekleyen bir saatin kalp atışlarını tekrar duymak, çok güzel bir duygu" dedi.