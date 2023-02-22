Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayramiç'te pazar tezgahına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ilçe pazarında kurulan tezgaha çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü F.T, kaçmak istediği sırada ilçede çarşamba günleri kurulan pazarda bir esnafın tezgahına çarparak düştü.
Yaralanan sürücü, polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından motosikletin altından çıkarıldı.
Ekip aracıyla hastaneye götürülen sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Çanakkale
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