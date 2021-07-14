Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu...
Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik" dedi. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyordu.
En çok merak edilen konulardan olan "Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacak?" sorusu da cevabını buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." dedi.
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