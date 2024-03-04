Bayraktepe'de yeni bayrak göndere çekildi

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık Kulübü üyeleri, merkeze bağlı Çayağzı köyünde bulunan 1610 metre rakımlı Bayraktepe'nin zirvesindeki Türk Bayrağı'nın yıprandığını fark etti.

Dağcılar, sert ve soğuk havaya rağmen yanlarına aldıkları 3x4.5 metre ebatlarındaki büyük Türk Bayrağı'nı ve diğer malzemeleri yanlarına alarak kar yağışı altında Bayrakepe zirveye tırmandı.

Dağcılar, bayrak direğinin bulunduğu zirve noktasında kuvvetli rüzgar altında yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından yıpranan Türk Bayrağı'nı değiştirdi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Türk Bayrağı yeniden göndere çekildi.